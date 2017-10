Debutant Verhofstad vierde in finale vloer op WK turnen

De 22-jarige Bosschenaar liet een fraaie uitvoering zien, met een D-score van 6,1. Het was uiteindelijk net niet genoeg voor een medaille.

Het goud was voor titelverdediger Kenzo Shirai. De Japanner was net als in de kwalificaties een klasse apart en kwam tot een score van 15,633.

Het was zijn derde wereldtitel op vloer na Antwerpen (2013) en Glasgow (2015). In Montreal veroverde hij ook al brons op de meerkamp. De Israëliër Artem Dolgopyat (14,533) werd tweede, voor de Amerikaan Yul Moldauer (14,500).

Er namen negen turners deel aan de finale, nadat de Chileen Tomas Gonzalez na een toegekend protest was toegevoegd.

Groten

Verhofstad keek na afloop alweer vooruit. "Ik heb nog heel veel wat ik wil uitbreiden in mijn oefening. Dan hoor ik echt bij de groten", zegt de Brabander, die had genoten op de mat in het olympische stadion van Montreal. "Ik had het fantastisch naar mijn zin, voor al die mensen."

De WK-debutant dankte zijn finaleplaats aan een gat in de vloer, waardoor hij dinsdag op herkansing mocht. "Ik had dit niet echt verwacht, nee. Ik ging er gewoon superblanco in. Lekker plezier maken, stuiteren op die vloer en opeens land je gewoon vier van de zes series perfect en sta je er gewoon tussen."

"Ik baal totaal niet, dit is een schitterende plek", analyseert hij zijn toernooi en oefening in de finale. "Ik ben superblij. Trots op mezelf, op wat ik vandaag heb neergezet."

Zijn trainer Marcel Kleuskens was vol lof over Verhofstad. "Dit is een podium waarop Bram thuis hoort qua programma. Hij heeft twee geweldige oefeningen achter elkaar gedaan, beter kon hij niet."