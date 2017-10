Luiten verliest aansluiting met top bij Alfred Dunhill Links Championship

De 31-jarige Luiten Luiten begon met drie birdies op de eerste vijf holes, maar zakte daarna weer weg door twee bogeys. Met een totaal van 210 staat hij op de gedeelde dertigste plek, twaalf slagen achter de leider Tyrrell Hatton.

Die 25-jarige Engelsman koerst na de derde dag af op titelprolongatie in Schotland. Hatton, vorig jaar al winnaar van het toernooi dat op drie verschillende banen wordt gespeeld, produceerde zaterdag weer een ronde van 65 slagen met liefst zeven birdies en geen enkele bogey.

Een dag eerder had hij ook al zo'n scorekaart ingeleverd. Hatton staat liefst vijf slagen voor op zijn eerste achtervolger, Gregory Bourdy uit Frankrijk. Met zeven slagen achterstand is de derde positie in handen van De Ier Paul Dunne.

Tommy Fleetwood stond vrijdag na een baanrecord op Carnoustie (63 slagen) nog samen met zijn landgenoot Hatton aan kop, maar duikelde in het klassement door een dramatische ronde op Kingsbarns van 76 slagen. De Engelsman staat met een totaal van 209 nog net boven Luiten.

Goede start

Luiten had zich vrijdag nog in de subtop gehandhaafd door een scorekaart van 69 in te leveren. Daardoor mocht hij zaterdag als nummer achttien van het klassement beginnen op St. Andrews.

"Het bleef bij een goede start vandaag", baalt de Zuid-Hollander op zijn eigen website. "Ik noteerde drie birdies op de eerste vijf holes, maar daarna heb ik te weinig kansen gecreëerd. De fouten op 16 en 17, waar ik twee bogeys maakte, zorgden ervoor dat ik net niet onder par uitkwam."

Toch houdt Luiten nog hoop op een goede klassering in Schotland. "Het veld staat dicht op elkaar, dus met een goede score morgen kan ik nog een goed resultaat halen."