Chinees Xiao lost legende Uchimura af met wereldtitel op meerkamp

Het zilver was voor Lin Chaopan, eveneens uit China. Het brons ging naar de Japanner Kenzo Shirai. Xiao had bijna een half punt voorsprong op zijn landgenoot. Het verschil tussen de nummers twee en drie bedroeg minder dan twee honderdsten.

De 21-jarige Xiao Ruoteng, die uitkwam op een score van 86,933, is de opvolger van Kohei Uchimura. De Japanner heerste sinds 2009 op de meerkamp en veroverde in die tijd alle te vergeven wereld- en olympische titels. Uchimura blesseerde zich maandag in de kwalificaties al aan zijn enkel en moest het toernooi verlaten.

Beljavski ging de mist in bij de Yamawaki, een relatief eenvoudig vluchtelement. Ook Oleg Vernyayev viel op het slotonderdeel. De Oekraïner was in Rio nog tweede achter Uchimura, maar eindigde in Montreal slechts als achtste.

De Cubaan Manrique Larduet, twee jaar geleden bij de WK in Glasgow tweede achter de Japanse turnlegende, bleef steken op de vijfde plaats.