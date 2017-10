Van Barneveld en Van de Pas redden het niet in kwartfinale World Grand Prix

Van Barneveld verslikte zich in Henderson, die zondag in Dublin al titelverdediger Michael van Gerwen uit het toernooi had geknikkerd.

De eerste set ging nog met 3-1 naar Van Barneveld, maar daarna kwam de nummer acht van de plaatsingslijst in de problemen. Zijn ongeplaatste tegenstander won de tweede set met 3-1 en trok in de derde met 3-2 aan het langste eind.

Van Barneveld, de verliezend finalist in 2008 en 2009, kon in de vierde set (die hij nota bene zelf was begonnen) het tij niet meer keren. Hij kwam nog wel terug van een 2-0 achterstand in legs, maar gaf daarna de vijfde leg en daarmee de wedstrijd uit handen.

Door het verlies van Van Barneveld en Van de Pas zijn alle Nederlanders op de World Grand Prix uitgeschakeld.

Van de Pas

Van de Pas had woensdag nog overtuigend met 3-0 gewonnen van Gerwyn Price, met een gemiddelde van ruim 95. Daar kwam hij tegen Whitlock niet in de buurt. 'Big Ben' haalde met drie pijlen maar iets meer dan 75 punten.

Bij een zege in het Citywest Hotel in Dublin zou Van de Pas voor het eerst in zijn loopbaan de halve finale van een major hebben gehaald. Zover kwam het echter niet. De eerste set ging meteen met duidelijke cijfers (3-0) naar Whitlock.

Ook daarna kwam de 24-jarige Nederlander er niet aan te pas. In zowel de tweede als de derde set wist hij slechts één leg te pakken. Zijn precies dubbel zo oude tegenstander denderde door en besliste de partij op zijn eerste matchdart.

Bij de World Grand Prix moet elke leg met een dubbel worden begonnen. Het toernooi werd vorig jaar gewonnen door Van Gerwen, maar de titelverdediger sneuvelde zondag al in de eerste ronde tegen Henderson.

Mensur Suljovic bereikte de halve finale door met 3-1 van Peter Wright te winnen. Daryl Gurney ging verder ten koste van Robert Thornton: 3-2. Vrijdag worden de halve finales gespeeld, de eindstrijd is op zaterdag.