Olympisch kampioene Sanne Wevers grijpt naast WK-finale op balk

Wevers was de medaillehoop bij de Nederlandse vrouwen, die geen van allen een finale haalden. Tisha Volleman was er dicht bij op sprong: 14,183, negende. Eythora Thorsdottir eindige op balk (12,833) als dertiende en op vloer (13,033) als achttiende. Lieke Wevers turnde een strakke oefening op balk, tot ze er af viel.

Sanne Wevers, die op brug (18e) geen rol van betekenis speelde, baalde al meteen na haar oefening op de balk van een misrekening, zoals ze het missen van een achterwaarts element omschreef. Dat kostte haar een half punt. Aan het einde van haar zogenoemde subdivisie stond ze nog vijfde, net achter Thorsdottir. Maar er moesten nog heel wat goede turnsters in actie komen.

Wevers kreeg een een 5,0 voor de moeilijkheidsgraad, de D-score. "Ik snapte het niet, we hebben ook meteen protest ingediend. Maar ik bleek meteen na mijn opsprong een achterwaarts element, een flik-flak, te zijn vergeten. Dat kost me een half punt in de D-score. Het is echt super jammer. Ik ben enorm teleurgesteld."

Wevers voelde zich op tijd in vorm, ondanks een paar missers in wedstrijden voorafgaand aan de WK. "Maar in het proces was het wel goed. Het komt er helaas niet uit vandaag. Als ik doe, wat ik moet doen sta ik in de finale."

Gekneusde rib

Thorsdottir had ook op vloer hoop op een finale, al werd ze gehinderd door een gekneusde rib. "Ik weet niet of het heeft meegespeeld. Ik heb neergezet wat ik kan neerzetten. Het voelde niet heel fijn. En ik maakte een fout in mijn laatste sprongserie. Het is zoals het is", zei de pupil van coach Patrick Kiens.

Op de meerkamp plaatste de Japanse Mai Murakami zich met de hoogste score (55,933) voor de finale. De Roemeense Larisa Iordache, derde bij de WK in Glasgow 2015, scheurde bij de warming-up een achillespees, titelverdedigster Simone Biles ontbreekt in Montreal vanwege een sabbatical.