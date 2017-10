Fury ziet af van nieuwe bokslicentie en blijft definitief weg uit ring

De Britse boksbond trok de licentie van Fury vorig jaar oktober in wegens een lopend dopingonderzoek. De 29-jarige Brit was betrapt op het gebruik van cocaïne, dat hij gebruikte om zijn mentale problemen te bestrijden.

"Ik heb lang nagedacht over een eventuele terugkeer in de ring. De manier waarop ik de afgelopen tijd ben behandeld, heeft me doen besluiten om geen nieuwe licentie aan te vragen", zo schrijft Fury op Twitter.

Fury kroonde zich eind 2015 tot wereldkampioen in het zwaargewicht door Wladimir Klitschko te verslaan. De Oekraïner aaste op revanche, maar een nieuw wereldtitelgevecht werd meerdere keren uitgesteld door het cocaïnegebruik en andereproblemen van Fury.

Wereldtitels

Om zich volledig te richten op zijn herstel, deed de 'Gipsy King' afstand van zijn wereldtitels in het zwaargewicht van de WBO en WBA.

Sindsdien zinspeelde Fury weliswaar meermaals op een terugkeer in een ring, maar zijn eerste gevecht sinds november 2015 bleef uit. Fury kondigde het afgelopen jaar zelfs al twee keer zijn afscheid aan en daar lijkt het nu definitief van te komen.

Fury won in zijn carrière al zijn 25 partijen. In achttien van die gevechten sloeg hij zijn tegenstander knock-out. Gedurende zijn loopbaan zorgde Fury voor de nodige controverse. Zo deed hij onder meer opmerkelijke uitspraken over vrouwen, homo's en Joden.