Van Barneveld vreest 'fantastische' concurrentie in Dublin

"Iedereen stuurt mij berichtjes: 'Ray dit is jouw toernooi', 'Jouw tijd is aangebroken'. Rustig aan mensen, kom op", temperde Van Barneveld dinsdag de verwachtingen tegen Sky Sports.

"Er zijn zoveel fantastische spelers hier. Ik moest eerst Steve Beaton verslaan, hij is geweldig. Nu moeten we verder zien, morgen is een rustdag. Ik ga veel oefenen."

Van Barneveld rekende zonder setverlies (3-0) af met Beaton. Omdat Van Gerwen in de eerste ronde werd uitgeschakeld en Phil Taylor en Gary Anderson ontbreken in Dublin, maakt 'Barney' een goede kans om het toernooi voor het eerst op zijn naam te schrijven.

In de kwartfinale staat hij donderdag tegenover de beul van Van Gerwen: John Henderson. "Ik geloof niet dat ik eerder op een podium tegen Henderson heb gespeeld", zegt Van Barneveld.

De Hagenaar is er niet gerust op. "Als de nummer 32 van de wereld de nummer één kan verslaan, dan weet je dat je je handen vol aan hem zult hebben. Iedereen kan dit toernooi nu winnen. Ik natuurlijk ook."

De Noord-Ier Daryl Gurney maakt in Dublin grote indruk op Van Barneveld. "Gurney is topklasse. Hij gooide uit met bulls eye, bulls eye en dubbel zestien. Wat een speler! Hij zit in mijn helft van het toernooi en kan ook zomaar winnen. Ik zal erg goed moeten spelen, om te beginnen tegen Henderson."

Niet tevreden

Hoewel Van Barneveld ook tegen Beaton zonder setverlies bleef, was hij bepaald niet tevreden over zijn niveau. "Ik was eigenlijk nooit comfortabel." Dat had volgens de 50-jarige darter te maken met zijn voorbereiding.

"Het was de laatste wedstrijd van de avond. Terwijl ik aan het ingooien was, keek ik naar de andere wedstrijden. Als dartsliefhebber zag ik hoe spannend die partijen waren."

"Soms vergeet je gewoon te focussen op je eigen wedstrijd. Dan denk je op eens: Wacht even, ik moet nu gaan spelen."

Omdat ook Beaton matig speelde, kon Van Barneveld de partij makkelijk naar zich toetrekken. "In de eerste set gaf Steve de tweede leg weg alsof het een verjaardagscadeau was. Ik had geluk dat ik die set kon winnen. Ik weet niet goed wat daarna gebeurde. Steve speelde niet goed en ik ook niet."

"Het was nooit een goede wedstrijd. De druk is ook gewoon groot, omdat je bij elke leg een dubbel moet gooien om te beginnen."

"Je kunt gewoon geen goed ritme vinden als je steeds een dubbel moet gooien. Mijn scores waren te laag, omdat je zoveel concentratie nodig hebt voor die eerste dubbel."

De kwartfinale tussen Van Barneveld en Henderson begint donderdagavond, op zijn vroegst om 20.00 uur.