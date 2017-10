Van Barneveld zonder setverlies naar kwartfinales World Grand Prix

De 50-jarige Van Barneveld speelt in de kwartfinales tegen de Schot John Henderson, die in de eerste ronde verantwoordelijk was voor de verrassende uitschakeling van titelverdediger Michael van Gerwen.

Van Barneveld wist het toernooi, waarbij de leg geopend moet worden met een dubbel, nog nooit te winnen. Hij haalde wel twee keer de finale, maar in zowel 2008 als 2009 moest hij zijn meerdere erkennen in zijn eeuwige rivaal Phil Taylor.

Zijn volgende opponent is Henderson, die eerder op de avond Alan Norris opzij zette met 3-1. Ook zijn landgenoot Robert Thornton (3-2 tegen Dave Chisnall) en de Noord-Ier Daryl Gurney (3-1 tegen Joe Cullen) verzekerden zich dinsdag van een plekje bij de laatste acht in de Ierse hoofdstad.

In de eerste ronde had de als achtste geplaatste 'Barney' zich al met 2-0 ontdaan van Kyle Anderson uit Australië. De Engelsman Beaton stuurde toen zijn landgenoot Rob Cross naar huis.

Van de Pas

Naast de Haagse veteraan is er nog één andere Nederlander actief in Dublin. Benito van de Pas verschijnt woensdag weer aan de oche in het Citywest Hotel, waar hij het in zijn achtstefinalepartij opneemt tegen de Welshman Gerwyn Price.

Van Gerwen was niet de enige Nederlander die direct sneuvelde bij de World Grand Prix. De eerste ronde was ook het eindstation voor Jelle Klaasen en Christian Kist.