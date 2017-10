Verhofstad dankt WK-finale aan 'miraculeuze' herkansing op kapotte vloer

"Het was gekkenhuis", zegt de 22-jarige Verhofstad tegen Sports2Visuals. De WK-debutant turnde in eerste instantie een matige oefening, die hem niet verder bracht dan de 24e score.

Even daarvoor bleek de Ier Andrew Smith echter een gat in de vloer te hebben gesprongen, waardoor de jury na protest bepaalde dat alle turners een herkansing kregen op de Canadese vloer.

"Ik voelde het tijdens mijn oefening", analyseert Verhofstad zijn eerste poging, waarin hij genoegen moest nemen met een teleurstellende score van 13,866 punten. "Ik weet niet of dat gat invloed heeft gehad op mijn oefening, maar het was geen fijne vloer."

Miraculeus

Na de oefening van Bart Deurloo, die ten val was gekomen, werd er actie ondernomen. "Toen we allemaal klaar waren zijn Bram van Bokhoven (bondscoach, red.) en de coach van Ierland naar de juryleden gegaan. Ze hebben er toen naar gekeken."

In zijn herkansing sloeg Verhofstad vervolgens toe met een score van 14,433 en daarmee mocht hij als achtste en laatste mee naar de finale. "Op miraculeuze wijze heb ik het geflikt. Er ging van alles door mijn hoofd. Ik wist niet eens of ik wel opnieuw moest gaan. Ik ben blij dat het me is gelukt. Het was geweldig."

Deurloo, die zich eerder op dinsdag al had gekwalificeerd voor de finale aan de rekstok, zag af van een herkansing. Dat gold niet voor Casimir Schmidt, maar de Hoofddorper wist zich niet te verbeteren.