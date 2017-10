Zonderland en Deurloo naar rekstokfinale WK, Verhofstad verder op vloer

De 31-jarige Zonderland kwam tot een score van 14,433. Deurloo noteerde 14,033 en mag zich met de zesde score eveneens opmaken voor de finale, die zondag op het programma staat in Canada.

Frank Rijken kwam met een score van 12,566 tekort voor de eindstrijd aan de rekstok.

In totaal mogen acht turners zich opmaken voor de finale. Zonderland gaat in Montreal voor zijn derde wereldtitel aan de rekstok, het onderdeel waarop hij in 2012 olympisch kampioen werd in Londen.

Gunstig

Voor Zonderland en Deurloo zijn de vooruitzichten gunstig. Titelverdediger Kohei Uchimura verdween maandag al met een enkelblessure uit het toernooi.

Ook toppers aan de rekstok als de Chinees Zhang Chenglong, de wereldkampioen van 2010, de Cubaan Manrique Larduet, derde op de WK van Glasgow, en de Duitser Andreas Bretschneider haalden de finale niet.

Zonderland was in 2013 en 2014 al de beste van de wereld. In Glasgow (2015) miste hij de finale, terwijl hij er vorig jaar in Rio de Janeiro door een val niet in slaagde zijn olympische titel van Londen te prolongeren.

Kapotte vloer

Verhofstad haalde na een merkwaardig incident alsnog de finale op het onderdeel vloer. Nadat Deurloo als laatste zijn oefening had gedaan, waarbij hij ten val was gekomen, bleek er in de vloer een gat te zitten.

Deurloo mocht over, maar na protest gold dat ook voor de andere drie turners die in de laatste zogenoemde rotatie waren uitgekomen: de Ier Andrew Smith en de Nederlanders Verhofstad en Casimir Schmidt.

Verhofstad kwam tot een score van 14,433, waarmee hij zich als als achtste en laatste kwalificeerde voor de strijd om de medailles. Eerder had hij met 13,866 slechts de 24e score gerealiseerd.

Schmidt wist zich niet te verbeteren en kwam uit op 13,533, wat niet voldoende was voor de finale. Deurloo zag af van een herkansing.

Brug

Op het enige andere onderdeel waarop Zonderland in actie kwam, de brug, moest de Fries door een val genoegen nemen met een teleurstellende score van 10,933. Dat was niet voldoende voor een finaleplaats.

Ook Rijken (13,700 punten) en Boudewijn de Vries (12,100) sooorden niet hoog genoeg om de kwalificatie op het onderdeel brug te overleven.