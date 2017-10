Grieperige Zonderland en Deurloo plaatsen zich voor rekstokfinale WK

De 31-jarige Zonderland kwam tot een score van 14,433 en was daarmee de beste in de kwalificatie.

Deurloo noteerde 14,033 en mag zich met de zesde score eveneens opmaken voor de finale, die zondag op het programma staat in Canada. Frank Rijken kwam met een score van 12,566 tekort voor de eindstrijd aan de rekstok.

In totaal mogen acht turners zich opmaken voor de finale. Zonderland gaat in Montreal voor zijn derde wereldtitel aan de rekstok, het onderdeel waarop hij in 2012 olympisch kampioen werd in Londen.

Gunstig

Voor Zonderland en Deurloo zijn de vooruitzichten gunstig. Titelverdediger Kohei Uchimura verdween maandag al met een enkelblessure uit het toernooi.

Ook toppers aan de rekstok als de Chinees Zhang Chenglong, de wereldkampioen van 2010, de Cubaan Manrique Larduet, derde op de WK van Glasgow, en de Duitser Andreas Bretschneider haalden de finale niet.

Zonderland was in 2013 en 2014 al de beste van de wereld. In Glasgow (2015) miste hij de finale, terwijl hij er vorig jaar in Rio de Janeiro door een val niet in slaagde zijn olympische titel van Londen te prolongeren.

Power

Zonderland deed in Montreal een oefening met vier vluchtelementen, waarvan twee gecombineerd. "Met turnen is het altijd zo dat het fout kan gaan. Maar dat kon ik vandaag naast me neer leggen. Het gevoel was goed, dan moet ik gewoon vertrouwen op mijn timing."

Die hielp hem langs de combinatie Cassina-Kovacs gehurkt, de Kovacs gestrekt en de Kolman. "Bij die laatste voelde ik de vermoeidheid erin komen en werd het werken, maar het begin van mijn oefening was perfect", analyseert Zonderland, die de eerste dagen in Montreal licht grieperig was. "Ik ben nog een beetje verkouden en mijn uithoudingsvermogen is nog niet top, maar ik maak me geen zorgen. De power zit erin."

Zonderland kon door de afwezigheid van een aantal concurrenten min of meer op safe turnen, maar besloot er toch maar een combinatie uit te gooien. "Daarmee bouw je ruimte in voor een foutje elders in je oefening. Wel heb ik bewust geen vijf vluchtelelementen gedaan. Vier is pittig, maar die moeten normaal goed lopen."

In de finale is het plan de Kovacs gestrekt los uit te voeren met daarna nog een combinatie Kolman/Gaylord 2. Daarmee zou hij naar een D-score, de moeilijkheidsgraad, van 7,1 gaan. "Ik ga deze week nog wel in training proberen van de laatste drie één combinatie te maken, maar 7,1 met een superstrakke oefening kan genoeg zijn."

Brug

Op het enige andere onderdeel waarop Zonderland in actie kwam, de brug, moest de Fries door een val genoegen nemen met een teleurstellende score van 10,933. Dat was niet voldoende voor een finaleplaats.

Ook Rijken (13,700 punten) en Boudewijn de Vries (12,100) sooorden niet hoog genoeg om de kwalificatie op het onderdeel brug te overleven.