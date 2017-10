Nadal overleeft matchpoints en bereikt tweede ronde in Peking

In de tweede ronde van het toernooi in China, dat Nadal in 2005 al eens won, speelt de Spanjaard tegen de winnaar van het duel tussen Di Wu en Karen Khachanov.

Pouille, de nummer 23 van de wereld, was tegen Nadal vooral de eerste twee sets op dreef, maar de 23-jarige Fransman miste in de tiebreak van de tweede set twee uitgelezen kansen om Nadal uit te schakelen.

Na die ontsnapping nam Nadal het initiatief meer en meer over. Bij 5-5 in de derde set brak hij Pouille en vervolgens serveerde de zestienvoudig Grand Slam-winnaar de partij kundig uit.

Zverev

De 31-jarige Nadal is in Peking als eerste geplaatst. Alexander Zverev en Grigor Dimitrov zijn de andere twee namen uit de top tien van de wereld die in de tweede ronde zitten. Juan Martin Del Potro, die de US Open-finale verloor van Nadal, zit eveneens nog in het toernooi.

Vorig jaar ging de titel in China naar Andy Murray. Daarvoor was Novak Djokovic vier keer op rij de beste. Beide spelers komen dit jaar niet meer in actie vanwege blessureleed.

Ook de Zwitserse toppers Roger Federer en Stan Wawrinka ontbreken in bij het Aziatische toernooi.