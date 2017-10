IJshockeylegende Jagr (45) begint bij Calgary Flames aan 27e NHL-seizoen

De club heeft de komst van Jagr nog niet officieel bevestigd, maar verschillende media in Canada en de Verenigde Staten melden dat Calgary Flames de negende NHL-ploeg uit zijn carrière wordt. Hij speelde nooit eerder bij een Canadees team.

Jagr zette in het afgelopen seizoen voor de Florida Panthers zestien doelpunten en dertig assists op zijn naam. Hij bereikte echter geen akkoord over een nieuw contract. De ijshockeylegende is sinds 1990 in de NHL actief.

De Tsjech is nog 56 duels verwijderd van het NHL-record dat met 1767 wedstrijden op naam staat van Gordie Howes. Het reguliere seizoen bestaat uit 82 wedstrijden.

Met 1914 punten (goals plus assists) staat Jagr op de tweede plaats van de eeuwige ranglijst in de NHL. De Canadese recordhouder Wayne Gretzky is met 2857 buiten zijn bereik.

Salaris

Jagrs salaris bedraagt naar verluidt 1 miljoen dollar (circa 850.000 euro) en met bonussen kan hij dat bedrag nog ongeveer verdubbelen.

Met de Tsjechische nationale ploeg won Jagr twee keer de wereldtitel (in 2005 en 2010) en werd hij in 1998 olympisch kampioen. Het nieuwe seizoen in de NHL begint woensdag.