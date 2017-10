Zonderland ziet concurrent Uchimura geblesseerd afhaken op WK

De Japanner blesseerde zich tijdens zijn rondgang in de kwalificaties op het toestel sprong en gaf nog voor hij aan de rekstok toe was op.

Daarmee is ook de wereldtitel op de meerkamp vacant. Uchimura won de meerkamp vanaf 2009 op elk WK en werd in die periode ook twee keer olympisch kampioen.

Uchimura pakte in 2015 in Glasgow zijn enige wereldtitel aan de rekstok. Hij volgde toen Zonderland op, die de twee jaren ervoor wereldkampioen was geworden. Uchimura was toen derde (Antwerpen 2013) en tweede (Nanning 2014).

Meteen na het neerkomen op sprong voelde hij maandag aan zijn enkel om vervolgens van het podium te strompelen. Op brug probeerde hij het nog, maar bij de warming-up op rek was het ook Uchimura duidelijk dat het niet langer ging.

Andere Concurrenten

Ook de Chinees Zhang Chenglong, de wereldkampioen van 2010, de Cubaan Manrique Larduet, derde op de WK van Glasgow, en de Duitser Andreas Bretschneider haalden de finale aan de rekstok niet. Zhang en Bretschneider kwamen ten val.

Larduet kwam in zijn score tekort maar is nog wel nadrukkelijk in de race om Uchimura als wereldkampioen meerkamp op te volgen. Met 86,699 heeft hij tot nu toe de hoogste meerkampscore. Op rek leidt voorlopig de Zwitser Pablo Brägger: 14,433.

Nederlanders

De Nederlanders weten dinsdag meteen nadat ze hun rondgang langs de toestellen hebben gemaakt waar ze aan toe zijn. In de kwalificaties gaat het per onderdeel om de beste acht, die in het weekeinde mogen terugkomen voor de finales.

Nederland is ingedeeld in de vierde en laatste startgroep. Om 16.00 Nederlandse tijd beginnen Deurloo, Casimir Schmidt en Boudewijn de Vries op voltige. Op ringen en sprong is er geen Nederlandse deelname.

Daarna volgen Frank Rijken, De Vries en Zonderland op brug. Op rek komen Zonderland, Deurloo en Rijken in actie, op vloer Deurloo, Schmidt en Bram Verhofstad.

Rond 19.00 uur is duidelijk wie zich voor de toestelfinales heeft geplaatst. De Nederlandse vrouwen komen woensdag in actie.