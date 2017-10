Van de Pas naar achtste finales World Grand Prix, Kist direct klaar

De 24-jarige Van de Pas won in het Citywest Hotel van Dublin met 2-1 van zijn Spaanse opponent Reyes.

De Brabander begon het toernooi, waarbij de leg geopend moet worden met een dubbel, met een knappe finish. Hij trok de eerste set met 3-2 naar zich toe door 144 uit te gooien.

Doordat Reyes de stand vervolgens met 1-3 weer in evenwicht bracht, moest een derde set de beslissing brengen. Daarin wist de Tilburger zich te herpakken en trok hij met 3-1 aan het langste eind.

Van de Pas speelt in de tweede ronde tegen de Welshman Gerwyn Price die de Engelsman Michael Smith met 2-1 versloeg.

Kist

Later op de avond leek ook Kist zich te plaatsen voor de achtste finales, maar hij liet een matchdart onbenut in zijn partij tegen Whitlock en strandde in de eerste ronde. De Australiër won met 1-2 in Dublin.

Kist begon voortvarend tegen de favoriete Whitlock. Hij won de eerste set met 3-2, maar zag zijn Australische tegenstander vervolgens weer langszij komen met 1-3. In de beslissende set was de 31-jarige Nederlander dicht bij een verrassing, maar hij miste een pijl op dubbel-20 en keek daarna lijdzaam toe hoe 'The Wizard' wel toesloeg.

Zondag was ook voor titelverdediger Michael van Gerwen en Jelle Klaasen de eerste ronde al het eindstation. Raymond van Barneveld won wel en is naast Van de Pas de enige Nederlander bij de laatste zestien spelers in de Ierse hoofdstad.