Schippers ontbreekt ondanks wereldtitel op longlist atlete van het jaar

De 25-jarige Schippers prolongeerde in augustus op de WK atletiek in Londen haar titel op de 200 meter en pakte daar ook brons op de 100 meter. Tori Bowie, de wereldkampioene op de 100 meter, is ook niet genomineerd.

Schippers werd in september wel genomineerd voor de titel Europees atlete van het jaar. Ze won die ereprijs al in 2014 en in 2015. Vorig jaar moest ze de titel afstaan aan de Spaanse Ruth Beitia, de olympische kampioene hoogspringen.

Bij de tien namen op de longlist van de IAAF zitten onder anderen de Belgische wereldkampioene op de meerkamp Nafissatou Thiam en de wereldkampioenen Almaz Ayana (10.000 meter) en Caster Semenya (800 meter). Ayana won de prijs al in 2016.

Ook Maria Lasitskene (hoogspringen), Hellen Obiri (5000 meter), Sally Pearson (hordelopen), Sandra Perkovic (discuswerpen), Brittney Reese (verspringen), Ekaterini Stefanidi (polsstokhoogspringen) en Anita Wlodarczyk (kogelslingeren) maken kans op de prijs.

Van Niekerk

Bij de mannen ontbreken eveneens de wereldkampioenen op de 100 en 200 meter. De Amerikaan Justin Gatlin en de Turk Ramil Guliyev staan niet op de lijst. De Zuid-Afrikaan Wayde van Niekerk, die in Londen de 400 meter won en zilver pakte op de 200 meter, is wel geselecteerd.

Elfvoudig wereldkampioen Usain Bolt, die op zijn laatste WK genoegen moest nemen met brons op de 100 meter, is niet genomineerd. Hij won de prijs in de afgelopen negen jaar zes keer, waaronder vorig jaar.

Naast Van Niekerk staan Mutaz Essa Barshim (hoogspringen), Pawel Fajdek (kogelslingeren), Mohamed Farah (10.000 meter), Sam Kendricks (polsstokhoogspringen), Elijah Manangoi (1500 meter), Luvo Manyonga (verspringen), Omar McLeod (hordelopen), Christian Taylor (hinkstapsprong) en Johannes Vetter (speerwerpen) op de longlist.