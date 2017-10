Haase in Peking voor derde keer op rij onderuit in eerste ronde

Het is het derde toernooi op rij waarin Haase in de eerste ronde wordt uitgeschakeld. Dat gebeurde hem in augustus ook in Cincinnati en op de US Open. Het is voor het eerst in vier duels dat Haase van Fognini verliest.

Haase kende een sterke start van de wedstrijd en brak de Italiaan in de tweede game voor een 2-0 voorsprong. Die break werd door Fognini direct gerepareerd en de nummer 26 van de wereld brak de opslag van Haase in de zevende game opnieuw.

Ook Fognini kon niet lang genieten van zijn voorsprong. Haase had wel tien breakkansen nodig om de stand weer gelijk te trekken. De set liep uit op een tiebreak, waarin Haase geen kansen kreeg en Fognini toesloeg op zijn eerste setpunt.

In het begin van de tweede set sloeg de nummer 43 van de wereld vier breekpunten weg om niet met 0-2 achter te komen. Haase brak Fognini in de derde game, maar daarna ging het mis. De Hagenaar werd direct teruggebroken en verloor vijf games op rij.

Nadal

Fognini neemt het in de tweede ronde op tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Kyle Edmund. De Duitser is als tweede geplaatst in Peking.

Naast Zverev doen onder anderen ook Rafael Nadal en Juan Martin Del Potro mee. De Spanjaard Nadal won het toernooi in 2005 en is als eerste geplaatst.

Vorig jaar won Andy Murray het toernooi in China. Daarvoor was Novak Djokovic vier keer op rij de beste. Beide spelers komen dit jaar niet meer in actie vanwege blessureleed.