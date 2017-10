Van Gerwen wijt 'treurige' uitschakeling in Dublin volledig aan zichzelf

"Ik heb het aan mezelf te danken, dit was Van Gerwen-onwaardig. Het is klote, maar wat doe je ertegen?", zei de 28-jarige Van Gerwen voor de camera van RTL7.

De regerend wereldkampioen verloor nog nooit van Henderson. Tegen de Schotse nummer 32 van de wereld kwam de Brabander nog terug van een 1-0 achterstand, maar Van Gerwen slaagde er niet in om zijn tegenstander te breken.

Henderson won in de laatste set de beslissende vijfde leg. Bij het toernooi in Ierland moeten de spelers beginnen en eindigen met een dubbel.

"Scorend was ik veel beter, maar de dubbels lieten me in de steek. Wat moet ik daar aan toevoegen? Het is treurig", sprak Van Gerwen. "Met het ingooien gingen de dubbels op tops heel goed, in de wedstrijd helemaal niet. Dan gaat het zelfvertrouwen wat naar beneden."

Vormdip

Het was voor Van Gerwen de derde nederlaag in zijn laatste vier wedstrijden en het derde televisietoernooi op rij waar hij vroegtijdig werd uitgeschakeld. Ook bij de Champions League of Darts en het World Matchplay ging hij snel onderuit. Het verlies van Van Gerwen was ook zijn eerste nederlaag in de eerste ronde van een Major sinds 2011.

"Ik ben geen robot. Ik doe mijn stinkende best. Ik moet goed bij mezelf te rade gaan waar het aan ligt. Ik moet zorgen dat ik er volgende keer weer sta", aldus de Nederlander. "Ik ben professioneel genoeg om dit op te lossen, dat zal ik ook zeker doen."

Het volgende Majortoernooi voor Van Gerwen is het Europees kampioenschap, dat van 26 oktober tot en met 29 oktober wordt afgewerkt in het Belgische Hasselt. Ook bij dat toernooi is Van Gerwen de titelverdediger.