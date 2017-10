Titelverdediger Van Gerwen uitgeschakeld op World Grand Prix

Van Gerwen, titelverdediger in Dublin, begon zwak tegen de Schot Henderson. Hij kwam in de eerste set snel op een 2-0 achterstand, herstelde dit maar kon op 2-2 niet nog eens de leg van Henderson breaken.

Na de slechte start richtte de 28-jarige darter uit Boxtel zich even op. In de tweede set stond hij geen leg meer af maar in de beslissende derde kwam 'Mighty Mike' toch weer in de problemen. Met kansen om te breaken liet hij het toch aankomen op de laatste leg, die Henderson mocht beginnen.

Onder aanvoering van het enthousiaste publiek hield Henderson het initiatief al miste hij de eerste kans om de wedstrijd te beslissen. Nadat ook Van Gerwen 117 niet uit wist te gooien slaagde de Schot er wel in om de partij uit te gooien op 52. Henderson wist zo na acht verloren wedstrijden tegen Van Gerwen eindelijk te winnen van de Nederlander.

Ook Jelle Klaasen werd vroegtijdig uitgeschakeld op de World Grand Prix. De Engelsman Dave Chisnall was veel te sterk met 2-0. In de eerste set kon Klaasen nog meekomen en miste zelfs drie pijlen voor setwinst. De ijzersterke Chisnall gooide in de tweede set echter nog beter (3-0) en plaatste zich zo eenvoudig voor de achtste finales.

Van Barneveld zette zondagavond in de eerste ronde de Australiër Kyle Anderson met 2-0 opzij. De 50-jarige Hagenaar werkte in de eerste set een 2-0 achterstand weg en miste Anderson bij 2-2 twee pijlen voor de set. Het tweede bedrijf trok de Nederlander met 3-2 naar zich toe.

Bij de laatste zestien neemt Van Barneveld het op tegen Steve Beaton, die het Engelse onderonsje met Robert Cross in zijn voordeel besliste.

Op de World Grand Prix verschijnen in totaal vijf Nederlanders aan de oche. Naast Van Gerwen, Van Barneveld en Klaasen zijn dat Benito van de Pas en Christian Kist.

Gary Anderson meldde zich zondag op het laatste moment af voor de World Grand Prix. De tweevoudig wereldkampioen doet niet mee omdat zijn vrouw ieder moment kan bevallen.

Het toernooi in Dublin heeft een prijzenpot van 450.000 euro. Voor de eindwinnaar ligt een geldbedrag van ruim 110.000 euro klaar. Bij het toernooi in Ierland moeten de spelers beginnen en eindigen met een dubbel.