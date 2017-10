Bondscoach Morrison kan volleybalsters niets verwijten na verlies in finale

Oranje moest zondag in de Azerbeidzjaanse hoofdstad met 1-3 (20-25, 22-25, 25-18, 18-25) zijn meerdere erkennen in de Servische vrouwen.

"Ik ben trots op mijn ploeg", zei Morrison na afloop van de finale bij de NOS. "Mijn speelsters hebben er dit toernooi alles aan gedaan. We kunnen ze niets verwijten."

Alleen over de openingsfase van de wedstrijd was de Amerikaan ontevreden. "We begonnen wat tam, ik moest ze energie geven. Daarna kwamen we in de wedstrijd. We moeten beter worden, maar ik ben trots op de groep."

Kritiek

Morrison reageerde ook op de kritiek die er aan het begin van dit EK op hem en zijn ploeg was. "Je mag aan ons niveau twijfelen of aan mijn coaching, maar nooit aan de werklust van de meiden. Ze hebben alles gegeven."

"Ik zal nooit zeggen dat we geen zwakke plekken hebben", vervolgde hij. "Bovendien waren er mensen geblesseerd aan het begin van het toernooi. Ik ben blij met wat ik gezien heb."

Nederland moest door de nederlaag voor de tweede keer op rij genoegen nemen met zilver op het EK. Twee jaar geleden was Rusland in Rotterdam te sterk in de finale.

Servië

Morrison was onder de indruk van het sterke spel van Servië in de finale. "Ik heb veel respect voor Servië. Ze hebben de beschikking over een erg goed team", liet Morrison weten. "We kunnen van ze leren, maar we moeten ook ons eigen spel blijven ontwikkelen. Zij vonden telkens de gaten in de defensie, dat was het verschil met ons."

Lonneke Sloetjes (beste diagonaal), Anne Buijs (een van de twee beste passer/lopers) en Laura Dijkema (beste spelverdeelster) werden tijdens de sluitingsceremonie verkozen in het team met beste volleybalsters van het toernooi.