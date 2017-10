Volleybalsters grijpen naast Europese titel door verlies in finale tegen Servië

De ploeg van bondscoach Jamie Morrison ging met 1-3 (20-25, 22-25, 25-18, 18-25) onderuit tegen de Servische vrouwen, die voor de tweede keer Europees kampioen werden nadat ze in 2011 ook al het goud pakten.

De volleybalsters moesten door de nederlaag voor de tweede keer op rij genoegen nemen met zilver op het EK. Twee jaar geleden was Rusland in Rotterdam te sterk in de finale.

Nederland en Servië stonden ook al tegenover elkaar in de groepsfase. Toen wonnen de Zuid-Europese vrouwen overtuigend met 3-0. Mede daardoor eindigde Oranje als tweede in de poule en moest het zich via de tussenronde voor de kwartfinales plaatsen.

Ook in de eindstrijd had Oranje het behoorlijk lastig met Servië. In de openingsset hield de nummer acht van de wereld tot 14-14 gelijke tred, maar daarna sloeg de vice-olympisch kampioen een gaatje en bouwde die marge in het vervolg verder uit.

Tegenstand

De formatie van Morrison bood in het tweede bedrijf een stuk meer tegenstand en boog een achterstand van vijf punten om in een 19-16 voorsprong nadat Celeste Plak en Femke Stoltenborg in de ploeg waren gekomen. Servië bleek op tijd bij de les en trok de set alsnog naar zich toe.

Nederland liet zich niet van de wijs brengen door de 2-0 achterstand en nam aan het begin van de derde set een kleine voorsprong. Die breidde het onder aanvoering van Lonneke Sloetjes verder uit en knokte zich met variërend aanvalsspel terug in de wedstrijd.

Servië bleek niet onder de indruk van de comeback van Oranje, want in het vierde bedrijf nam de mondiale nummer drie al snel een voorsprong en gaf het de overwinning mede dankzij de rake klappen van Tijana Boskovic niet meer uit handen.

Yvon Beliën was met dertien punten topscorer aan Nederlandse zijde. Robin de Kruijf en Anne Buijs waren goed voor respectievelijk elf en tien punten. Boskovic had met 29 punten het grootste aandeel in de overwinning van Servië.