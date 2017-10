Kickbokser Van Roosmalen verdedigt wereldtitel met succes

Van Roosmalen werd door de jury tot winnaar van het gevecht uitgeroepen en verdedigde zijn wereldtitel zo met succes.

De 27-jarige Nederlander begon goed aan het gevecht en werd in de eerste drie ronden tot winnaar verkozen. Adamchuk maakte vervolgens alleen nog kans op de overwinning als hij zijn tegenstander knock-out zou slaan.

De nummer één van de wereld won echter nog nooit met een knock-out en slaagde daar ook tegen Van Roosmalen niet in.

In mei van dit jaar veroverde 'Pokerface' de wereldtitel in het vedergewicht door in Denver de Canadees Gabriel Varga te verslaan.

Van Roosmalen werd eerder wereldkampioen bij Glory in het lichtgewicht (tot 61 kilogram). Hij stapte over naar een andere klasse omdat hij bij het lichtgewicht bijna alle tegenstanders al eens verslagen had.