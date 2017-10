'Van Gerwen is nog steeds veruit de beste darter ter wereld'

"Van Gerwen is de topfavoriet, maar dat is hij ieder toernooi, omdat hij zoveel beter is dan de rest. Dus is het gek om iemand anders te noemen. Michael heeft ook nergens last van, dus in principe moet hij dit toernooi gewoon gaan winnen", is Nieuwlaat nog altijd overtuigd van de kwaliteiten van de tweevoudig wereldkampioen.

Toch kende Van Gerwen een verre van ideale voorbereiding op de World Grand Prix. Hij verloor bij de Champions League of Darts van Raymond van Barneveld (10-5) en Phil Taylor (10-9), waardoor zijn toernooi er na de groepsfase al opzat. Plotseling werd aan de hegemonie van Van Gerwen getwijfeld, maar dat is volgens Nieuwlaat veel te overdreven.

"Ik begrijp dat iedereen zegt dat hij wat minder titels wint dan vorig jaar, maar dat was ook een uniek jaar, waarin hij veel records verbrak. Dat kan en mag je niet elk jaar van hem verwachten. Dat is gewoon niet te doen. Hij verliest dit jaar net wat meer dan vorig jaar, maar zoveel meer is het nou ook weer niet. Hij is nog steeds by far de beste speler ter wereld."

Nieuwlaat wil wel benadrukken dat de eindzege van Van Gerwen op de World Grand Prix geen abc'tje is. "Er is genoeg concurrentie. Voorheen kon je tot aan de kwartfinales of halve finales alleen maar makkies hebben, maar het veld wordt steeds gelijkwaardiger en dus wordt het ook steeds moeilijker om een toernooi te winnen. Ook voor Van Gerwen. Op negentig of 95 procent gaat hij het eveneens niet redden."

Daar komt nog eens bij dat er in het Citywest Hotel in Dublin de leg met een dubbel moet worden begonnen en er in de eerste ronde volgens het best-of-three-sets-principe wordt gegooid. "Als je dus even je dubbels niet gooit, dan kan het snel met je gaan", aldus Nieuwlaat. "Je ziet in dit toernooi altijd veel verrassingen in de eerste ronde. Daarna valt het allemaal wel mee."

Van Barneveld

Nieuwlaat ziet Van Barneveld als een outsider om met de cheque van 100.000 pond aan de haal te gaan. "Dit zou het toernooi moeten zijn waarin hij ver komt, al is hij hier nooit heel erg succesvol geweest", weet de stadgenoot van Van Barneveld.

"Hij heeft met Kyle Anderson wel een heel lastige tegenstander in de eerste ronde. Anderson is in topvorm. Van Barneveld zal er echt vanaf het eerste moment bij moeten zijn. Hij is kwetsbaar gebleken in dit format. Als hij in voorgaande jaren in het begin van de wedstrijd wat dubbels miste, dan wilde hij er weleens met de pet naar gooien."

Op de World Grand Prix komen in totaal vijf Nederlanders in actie. Naast Van Gerwen en Van Barneveld zijn dat Jelle Klaasen, Benito van de Pas en Christian Kist.

Van Gerwen (tegen John Henderson), Van Barneveld en Klaasen (tegen Dave Chisnall) komen zondag gelijk al in actie. Van de Pas (tegen Cristo Reyes) en Kist (tegen Simon Whitlock) maken maandag voor het eerst hun opwachting in de hoofdstad van Ierland.