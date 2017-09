Franssen hoopt na akkoord met judobond rentree te maken in november

Begin dit jaar besliste de bond dat de 27-jarige Franssen geen internationale wedstrijden meer mocht judoën omdat ze weigerde gehoor te geven aan de eis om op Papendal te trainen.

Franssen spande daarop een rechtszaak tegen de JBN aan en werd in mei in het gelijk gesteld door de rechter. Ze mocht daardoor weer in haar woonplaats Rotterdam gaan trainen en kreeg bovendien haar A-status van NOC*NSF terug.

Toch werd de Limburgse afgelopen zomer niet geselecteerd voor de WK in Boedapest. Daarop ging Franssen opnieuw in overleg en nu heeft ze een akkoord bereikt met de JBN, vertelt ze aan de NOS.

Wat de precieze uitkomst is, wil Franssen nog niet kwijt. "Maar we zijn in goed overleg", bevestigt ze. "We hopen er over twee weken een klap op te geven en dat ik mijn rentree kan maken bij de Grand Prix in Den Haag."

Twee weken

De JBN geeft aan dat er binnen twee weken duidelijkheid komt over de afspraken waarmee Franssen en de bond de olympische cyclus richting de Spelen van 2020 in Tokio in gaan. "We zijn er nagenoeg uit. Welke oplossing er is? Daarover kan ik nu helaas niets zeggen", aldus directeur Henry Bonnes.

Voor haar uitsluiting was Franssen, die uitkomt in de gewichtsklasse tot 63 kilogram, de nummer vier van de wereld. Door het conflict kwam ze al bijna een jaar niet meer in actie op de tatami.