Vrouwendubbelvier pakt met goud tweede Nederlandse medaille bij WK

Het Oranje-kwartet passeerde op 250 meter van de finish Polen en gaf de voorsprong niet meer uit handen. Groot-Brittannië eiste het brons voor zich op.

Eerder dit jaar veroverden Van Rooijen, Janssen, Souwer en Beukers zilver op de EK. Bij de vorige drie WK's moest de vrouwendubbelvier genoegen nemen met het brons.

Nederland had vorig jaar bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro al zilver gewonnen bij de dubbelvier. Janssen en Beukers maakten toen ook al deel uit van het team. Het was voor Nederland de tweede medaille bij de WK. Marieke Keijser veroverde vrijdag in de lichte skiff zilver.

Gaaf

"Ik kan het nog niet geloven", jubelde Janssen. "We wilden het zo graag. We hebben het ook uitgesproken, maar het dan doen is een tweede."

Ook Beukers kon haar geluk niet op. "Ik dacht na 1500 meter even dat het niet meer ging lukken'', zei ze. "We kwamen niet echt dichterbij voor mijn gevoel. We wisten dat we Polen onder druk moesten houden en dat ze dan zouden breken."

"In de laatste 500 meter hebben we alles eruit geperst", vervolgde Beukers. "Ik dacht tijdens de race aan de Spelen en dat heeft misschien wel het laatste zetje gegeven. Dit is zo gaaf. Na al die tweede en derde plaatsen zijn we nu de beste van de wereld. Dit hebben we verdiend."

Vier-zonder-stuurman

De vier-zonder-stuurman kwam net tekort voor een medaille. Harold Langen, Jasper Tissen, Vincent van der Want en Govert Viergever eindigden als vierde.

Het Nederlandse viertal kwam in de slotfase nog sterk opzetten en legde de laatste 500 meter als snelste af van alle finalisten, maar greep net naast het brons. Dat ging naar Groot-Brittannië.

Ook de dubbelvier bij de mannen eindigde net naast het podium als vierde. Abe Wiersma, Koen Metsemakers, Amos Keijser en Freek Robbers lagen halverwege de race nog op kop, maar wisten die voorsprong niet vast te houden.

Ook de vrouwen vier-zonder belandde naast het podium. Monica Lanz, José van Veen, Lies Rustenburg en Aletta Jorritsma lagen na 1500 meter nog op de eerste plek, maar uiteindelijk moesten ze genoegen nemen met plaats vijf.