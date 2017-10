Vedette Westbrook tekent recordcontract en blijft langer bij Thunder

De point guard van Oklahoma City grossierde afgelopen seizoen in 'triple-doubles'. Hij noteerde in 42 wedstrijden een score in drie dubbele cijfers.

Westbrook verbrak daarmee het record van Oscar Robertson, die in het seizoen 1961/1962 één triple-double minder scoorde. Over het hele seizoen was zijn gemiddelde over 81 wedstrijden 31,6 punten, 10,4 assists en 10,7 rebounds.

Na Robertson was de 28-jarige Westbrook de tweede NBA-speler die het seizoen afsloot met gemiddeld een triple-double.

Westbrook speelt al voor Thunder sinds de oprichting in 2008. "We voelen ons bijzonder bevoorrecht dat Russell het uniform van Thunder wil dragen", aldus adjunct-directeur Sam Presti.

Anthony

Maandag versterkte Oklahoma City zich al met vedette Carmelo Anthony, die overkwam van New York Knicks. In ruil voor de 33-jarige Amerikaan kregen de Knicks drie spelers terug.

Eerder legde de Thunder met Paul George (Indiana Pacers) al een andere grote naam vast. De ploeg uit Oklahoma begint het nieuwe NBA-seizoen op 19 oktober met een bezoek aan de Knicks.

Vorig seizoen eindigde Oklahoma op de zesde plaats in de Western Conference, waarna het in de eerste ronde van de play-offs werd uitgeschakeld door Houston Rockets.