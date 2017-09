Zonderland wil vijf vluchtelementen laten zien in WK-finale Montreal

"Het gaat behoorlijk goed", vertelde Zonderland vrijdag kort voor vertrek naar Canada. In Parijs pakte de 31-jarige Fries een kleine twee weken geleden goud in een wereldbekerwedstrijd. Hij toonde in de Franse hoofstad de combinaties Cassina-Kovacs (gehurkt) en Kolman-Gaylord 2.

Voor Montreal heeft Zonderland een vijfde vluchtelement, de Kovacs-gestrekt, in gedachten. Die zou hij zelfs nog aan een tweede combinatie kunnen koppelen, waardoor hij eerst twee en daarna drie vluchtelementen achter elkaar maakt.

"Maar dat is niet voor de kwalificaties. Pas in de finale is dat misschien aan de orde. Het is iets nieuws voor me. Het is de uitdaging deze oefening stabiel te krijgen.''

Blessures

Zonderland gaat in Montreal voor zijn derde wereldtitel. In 2013 (Antwerpen) en 2014 (Nanning) won hij goud. Eerder veroverde hij zilver in 2009 (Londen) en 2010 (Rotterdam).

De afgelopen jaren kwakkelde Zonderland met blessures. Hij had onder meer een duimblessure, een hersenschudding, chronisch ontstoken bijholtes en gekneusde vingers.

Mede door een moeizame voorbereiding liepen de Olympische Spelen van Rio de Janeiro uit op een teleurstelling. Zonderland kwam in de finale ten val.

De loting in Montreal was de Nederlandse turners goed gezind. Ze komen op dinsdag in actie in de laatste startgroep. "Je hebt dus wel een idee hoe hoog je moet scoren en hoeft misschien net iets minder risico te nemen", stelt Zonderland.