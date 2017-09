Volleybalsters in halve finale EK na simpele zege op Italië

De halve finale wordt zaterdag gespeeld en de eindstrijd van het toernooi is zondag. Tegenstander van Oranje in de halve eindstrijd wordt Duitsland of gastland Azerbeidzjan, die vrijdag tegen elkaar spelen. De twee andere kwartfinales gaan tussen Servië en Wit-Rusland (donderdag) en Rusland en Turkije (vrijdag).

Het is de tweede keer op rij dat Nederland de laatste vier haalt op een EK. Twee jaar geleden in eigen land verloor Oranje in de finale van Rusland. In 1995 veroverde Nederland zijn enige Europese titel tot dusver.

Er was donderdag meer goed nieuws voor Oranje, want Robin de Kruijf maakte tegen Italië haar eerste minuten van het EK. De 26-jarige middenaanvalster is hersteld van haar enkelblessure.

"Ik heb vandaag helemaal niets gevoeld", zei De Kruijf na de zege op Italië tegen de NOS. "Bij de eerste snelle bewegingen was ik me nog wel bewust van mijn voet. Daarna heb ik er niets meer van meegekregen. Ik denk dat het normaal is dat je in een toernooi moet groeien. Het team zie je steeds meer in de 'flow' komen."

Ruime voorsprong

Zonder De Kruijf verloor Nederland in de poulefase van Servië. Het team van Morrison moest als nummer twee van groep D een extra wedstrijd spelen (tussenronde) om de kwartfinales te bereiken.

De rentree van De Kruijf ging ten koste van Nicole Koolhaas. Verder koos Morrison voor hetzelfde basisteam, met Laura Dijkema, Lonneke Slöetjes, Maret Balkestein-Grothues, Anne Buijs, Yvon Beliën en Kirsten Knip. Slöetjes en Buijs blonken uit met respectievelijk 20 en 17 punten.

In alle sets liep Oranje snel uit naar een ruime voorsprong en kwam het geen enkel moment in de problemen. Nederland kan daardoor met vertrouwen toeleven naar de halve finale van zaterdag.