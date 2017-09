Tiger Woods (41) vreest nooit meer terug te keren als topgolfer

"Ik weet niet hoe mijn toekomst eruitziet", zegt Woods tegen de BBC. Het is nog de vraag of hij komend weekend in actie komt op de Presidents Cup. Daar zou hij optreden als assistent van een andere golfer.

"Maar het doet me te veel pijn om in een buggy rond te rijden", aldus Woods, die de afgelopen jaren meerdere rugoperaties onderging.

"Het is goed mogelijk dat ik nooit meer een wedstrijd zal spelen", gaf hij toe. "Het gaat me tijd kosten om te ontdekken waarom ik er maar niet in slaag om op mijn oude niveau terug te keren."

Problemen

Woods won in zijn carrière liefst veertien majors. Maar door allerlei problemen in de privésfeer en blessureleed is zijn carrière sinds 2009 in het slop geraakt.

"Ik ben nog steeds in training en merk dat ik sterker word. Maar ik heb mijn golfspieren nog niet getraind, want ik heb de laatste periode geen golfgerelateerde dingen gedaan."

Woods onderging zijn meest recente operatie in april, nadat hij in februari zijn laatste wedstrijd speelde. In mei werd hij opgepakt op verdenking van rijden onder invloed. Uit toxicologisch onderzoek bleek dat hij vijf soorten medicatie in zijn bloed had.