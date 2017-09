Wade herenigd met LeBron James door transfer naar Cavaliers

Wade wordt bij de Cavaliers herenigd met LeBron James, met wie hij grote successen vierde bij Miami Heat. De drievoudig NBA-kampioen kwam het afgelopen seizoen bij Chicago Bulls tot een gemiddelde van 18,3 punten, 4,5 rebounds en 3,8 assists.

"Het was een droom voor mij om ooit voor Chicago te spelen", motiveerde Wade zijn vertrek. "Maar de ploeg is nu in opbouw en dat past niet bij mij."

"Dit was een moeilijke beslissing voor me, maar ik kijk er ook enorm naar uit om weer met LeBron James te spelen. We zijn twee keer samen kampioen geworden. Dat moet nu voor een derde keer gebeuren."

NBA-finale

De Cavaliers verloren de NBA-finale afgelopen seizoen van Golden State Warriors. Een jaar eerder was de ploeg uit Ohio nog wel de sterkste in de eindstrijd tegen Golden State. In 2015 gingen de Cavaliers ook onderuit tegen Golden State in de finale. 

Het nieuwe seizoen in de NBA begint op 17 oktober.