Amerikaanse skibond dient verzoek in voor startbewijs Vonn bij mannen

De Amerikaanse skibond heeft woensdag een officieel verzoek ingediend bij de internationale skifederatie (FIS) om Vonn bij de mannen mee te laten doen. De FIS zal het voorstel volgende week bij de algemene ledenvergadering bespreken.

"Verdere details zijn nog onbekend, maar dit is zeker een onderwerp waarbij de meningen van de officials van de internationale skifederatie verdeeld zullen zijn", meldt het FIS in een statement.

Mocht de FIS het verzoek goedkeuren, dan komt Vonn op 26 november in actie bij de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen op de afdaling in het Canadese Lake Louise.

Ambitie

De 32-jarige Amerikaanse heeft al langer de ambitie om in actie te komen bij de mannen. In 2012 weigerde het FIS nog een verzoek van Vonn om in een mannenwedstrijd te starten.

"Alle mannen zeggen dat ik hen niet ga verslaan en dat het geweldig zou zijn voor de sport, dus wat kan het voor kwaad?", zei de tweevoudig wereldkampioene in april.

Vonn is op de afdaling een klasse apart bij de vrouwen. Op dit onderdeel won ze 39 wereldbekerwedstrijden, waarvan veertien in Lake Louise.