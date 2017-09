Bertens laat kansen onbenut en verliest in tweede ronde Wuhan

Bertens had maandag tegen Monica Niculescu nog een einde gemaakt aan een reeks van vier nederlagen op rij. Tegen Lepchenko kon Bertens voor het eerst sinds het toernooi van Gstaad in juli weer eens de derde ronde bereiken.

Er zat weinig verschil tussen beide speelsters in China, maar de 25-jarige Nederlandse was telkens niet scherp genoeg op de beslissende momenten.

In de eerste set liet Bertens twee kansen onbenut om Lepchenko te breken. Bij een stand van 4-4 en 40-40 werd Bertens behandeld aan haar enkel. Een paar tellen later leverde ze de game in. De Amerikaanse serveerde vervolgens de eerste set uit.

Bertens begon sterk aan de tweede set en kwam op een 2-0 voorsprong. Daarna ging het mis. Lepchenko pakte de lange derde game (21 punten) en stond niet veel later met 2-4 voor. Die achterstand kon Bertens niet meer ombuigen.

Hogenkamp

Voor Richel Hogenkamp viel dinsdag in Oezbekistan het doek. De Doetinchemse verloor in de eerste ronde van het WTA-toernooi in Tashkent met 6-7 (5) en 0-6 van Aleksandra Krunic.

Hogenkamp, die vorige week in Seoul voor het eerst in haar carrière de halve finales bereikte van een WTA-toernooi, kon in de eerste set goed mee met de Servische nummer 56 van de wereld.

In de tiebreak kreeg Hogenkamp, die zelf 99e staat op de ranking, geen kansen en moest ze na het derde setpoint voor Krunic de set afgeven.

In de tweede set, die slechts achttien minuten duurde, kon Hogenkamp geen partij meer bieden aan Krunic. De Servische won zes games op rij en benutte haar eerste matchpoint direct.