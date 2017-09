Hogenkamp dankzij halvefinaleplaats Seoul terug in mondiale top 100

Hogenkamp, die niet eerder de laatste vier haalde op WTA-niveau, steeg liefst twintig plaatsen. Haar beste ranking ooit is de 94e positie in juli van dit jaar.

Op weg naar de halve finale in de Zuid-Koreaanse hoofdstad rekende Hogenkamp in de eerste ronde af met Kiki Bertens, die een plek zakte naar de dertigste plaats.

In mei van dit jaar was Bertens nog de mondiale nummer achttien. De derde Nederlandse vrouw op de ranking is Arantxa Rus, die van de 143e naar de 138e positie steeg.

Aan de top van het klassement verandert niets. Garbiñe Muguruza blijft eerste, voor Simona Halep en Elina Svitolina.

Haase

Bij de mannen zakte Robin Haase twee plaatsen. De Nederlander is nu de nummer 41 van de ATP-ranking. Damir Dzumhur is Haase voorbij. De 25-jarige Dzumhur schreef in Sint-Petersburg geschiedenis door als eerste Bosniër ooit een ATP-titel te veroveren en steeg liefst vijftien plekken naar de veertigste plaats.

In de top tien is er één verschuiving. Grigor Dimitrov steeg van de negende naar de achtste plek. De Bulgaar wisselde van positie met Stan Wawrinka.

Rafael Nadal is nog altijd de nummer één van de wereld, voor Roger Federer en Andy Murray. Nadal en Federer wonnen afgelopen weekend met Team Europa de Laver Cup, maar daarmee waren geen punten te verdienen voor de ATP-ranking. Murray kan door een heupblessure al enige tijd niet in actie komen.