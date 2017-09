Keniaan Kipchoge zegeviert in marathon van Berlijn

Kipchoge noteerde 2.03.32 en bleef een dikke halve minuut verwijderd van de recordtijd van 2.02.57, die zijn landgenoot Dennis Kimetto in 2014 in Berlijn liep.

Kipchoge had het niet makkelijk in het regenachtige Berlijn. De Ethiopiër Guye Adola, die zijn eerste marathon liep, maakte er een spannende strijd van met de topfavoriet.

Adola wist in de slotfase zelfs Kipchoge even te lossen, maar de olympisch kampioen kwam terug en nam vanaf 40 kilometer weer het initiatief over. Adola finishte in 2.03.46, de snelste debutant ooit.

Het snelle parcours van de marathon van Berlijn levert al jaren wereldrecords op. Voor de 44e editie hadden behalve Kipchoge ook de Ethiopiër Kenenisa Bekele en de Keniaan Wilson Kipsang een aanval aangekondigd.

Monza

Bekele en Kipsang haakten in de natte straten van de Duitse hoofdstad voortijdig af, maar Kipchoge marcheerde stug door in het juiste tempo. Hij had echter buiten Adola gerekend.

De 26-jarige Ethiopiër toonde geen enkel ontzag voor de Keniaan, die eerder dit jaar op het racecircuit van Monza tot een tijd van 2.00.25 kwam in een geregisseerde, niet erkende poging de marathon voor het eerst onder de twee uur te lopen.

Na ruim 36 kilometer versnelde Adola zelfs en Kipchoge moest een gaatje laten. Een sensatie hing in de lucht, maar Kipchoge vermande zich en sloot op 2 kilometer van de finish weer aan.

Na een ultieme versnelling haakte Adola alsnog af en snelde Kipchoge als eerste onder Brandenburger Tor naar de finish.

Dillen

Bij de vrouwen eindigde Kim Dillen op de tiende plaats. De 34-jarige Brabantse scherpte haar persoonlijk record aan tot 2.33.24.

De Keniaanse Gladys Cherono won de wedstrijd in een tijd van 2.20.23. Ze had achttien seconden voorsprong op de Ethiopische Ruti Aga (2.20.41).

Dillen liep met haar tijd onder de limiet voor de EK atletiek over een jaar, die eveneens in Berlijn worden gehouden.