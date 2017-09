Volleybalsters in tweede groepswedstrijd EK onderuit tegen Servië

Oranje, dat achtste staat op de wereldranglijst, verloor in het Azerische Ganja met 0-3 (27-29, 17-25, 23-25) van Servië, de mondiale nummer drie en goed voor olympisch zilver vorig jaar in Rio de Janeiro.

In de eerste set maakte Nederland het de Servische vrouwen behoorlijk lastig, maar verzuimde de formatie van Morrison het af te maken. De ploeg liet vier setpunten onbenut.

In het tweede bedrijf had Oranje geen antwoord op het afwisselende aanvalsspel van de vice-olympisch kampioen. De nummer twee van het vorige EK kon in de derde set wel lange tijd gelijke tred houden, maar sloeg Servië op het beslissende moment toe.

Tussenronde

Nederland begon het EK vrijdag met een 3-1 zege op België en staat met drie punten tweede achter Servië, dat zes punten heeft. Zondag is Tsjechië, dat eveneens drie punten heeft, de laatste tegenstander in de poulefase.

De groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor de kwartfinales. De nummer twee en drie in de poule gaan door naar de tussenronde. Twee jaar geleden haalde Oranje in eigen land de finale van het EK, waarin Rusland te sterk was.