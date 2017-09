NBA-kampioen Golden State Warriors niet welkom bij Trump in Witte Huis

Het is traditie dat de kampioen ergens in de maanden na het behalen van de titel langsgaat bij de Amerikaanse president, maar Trump laat weten dat de uitnodiging voor de basketballers van de ploeg uit Oakland is ingetrokken.

Trump reageert daarmee op de woorden van sterspeler Stephen Curry, die zei dat hij de hand van de president niet wil schudden. Curry's teamgenoot Kevin Durant liet al eerder weten dat hij weinig trek had in een ontmoeting met Trump, die in januari 2017 werd beëdigd.

"Voor een kampioensteam wordt een bezoek aan het Witte Huis als een eer gezien. Stephen Curry twijfelt, daarom is bij deze de uitnodiging ingetrokken", schreef Trump zaterdag op Twitter.

Na het binnenhalen van de titel werd al duidelijk dat de Warriors, die in juni in de finale van de play-offs Cleveland Cavaliers met 4-1 versloegen, niet naar Trump wilen gaan. Amerikaanse media meldden toen dat de meeste spelers zich niet kunnen vinden in het beleid van Trump.

NFL

De uithaal van Trump naar Golden State volgt een dag nadat hij harde kritiek uitte op American Football-spelers die knielen tijdens het spelen van het Amerikaanse volkslied uit protest tegen politiegeweld tegen zwarte Amerikanen.

In een toespraak noemde Trump het statement een "totaal gebrek aan respect". "Zouden jullie niet liever zien dat een eigenaar van een NFL-team zou zeggen: Ik haal die klootzakken meteen van het veld en ontsla ze?'', vroeg Trump zich hardop af.

De president riep bovendien fans op het stadion te verlaten bij een nieuw protest van de spelers tijdens het volkslied."