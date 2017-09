Hogenkamp loopt eerste WTA-finale mis na verlies in Seoul

De 21-jarige Haddad Maia won de eerste set eenvoudig met 6-1. In het tweede bedrijf had ze wat meer moeite: 7-6 (7). Hogenkamp kreeg in de tweede set drie setpunten, maar wist deze niet te benutten.

In de finale speelt de Braziliaanse tegen Jelena Ostapenko, de winnares van Roland Garros. De Letse won eerder op zaterdag van de Thaise Luksika Kumkshum: 3-6, 6-1 en 6-3.

Hogenkamp stond voor het eerst in haar loopbaan in de halve finale van een WTA-toernooi. Eerder dit jaar overleefde Hogenkamp ook al knap de eerste ronde op Roland Garros.

Daarnaast stond ze in het hoofdtoernooi van Wimbledon en de US Open. In juli haalde ze haar hoogste klassering op de WTA-ranglijst ooit: 94e.

De beste prestatie van Hogenkamp op een WTA-toernooi tot nu toe was het bereiken van de kwartfinales in Bastad in 2013.

Dubbelspel

Kiki Bertens bereikte eerder op zaterdag met haar Zweedse dubbelpartner Johanna Larsson de finale van het dubbelspel in Seoul. Het als eerste geplaatste duo won de halve finale eenvoudig van de Britse Katy Dunne en de Australische Priscilla Hon. Het werd 6-3 en 6-0.

Bertens en Larsson nemen het in de finale op tegen de winnaars van de partij tussen het als derde geplaatste duo Nao Hibino/Oksana Kalasjnikova en Luksika Kumkhum/Peangtarn Plipuech.

Het is de elfde keer dat Bertens in een dubbelfinale staat op een WTA-toernooi. Met Larsson behaalde ze al zeven titels.

In 2015 stond het duo ook in de finale in de Zuid-Koreaanse stad. Destijds werd met 6-2, 3-6 en 6-10 verloren van Lara Arruabarrena en Andreja Klepac.