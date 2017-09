Schuurs boekt in Guangzhou derde toernooizege in dubbelspel

Het Nederlands/Belgische koppel rekende in de finale overtuigend af met het Australische duo Monique Adamczak/Storm Sanders. Het werd 6-2 en 6-3.

Voor de 24-jarige Limburgse is het de derde toernooizege op de WTA-tour als dubbelspeelster. In 2015 wist Schuurs in de Roemeense hoofdstad Boekarest en het Poolse Katowice het dubbelspel op haar naam te schrijven.

In 2017 stond ze al drie keer eerder in een finale, de laatste keer in juli in Boekarest met dezelfde partner, Elise Mertens. Toen verloor het duo van de Roemeense tennissters Irina-Camelia Begu en Raluca Olaru. Ook de finale in Rosmalen, met Kiki Bertens, ging eerder dit jaar verloren.