Van Rijsselberghe achtste op WK, De Geus grijpt naast medaille

Tweevoudig olympisch kampioen Van Rijsselberghe won zaterdag in Enoshima de medalrace. Hij had vooraf echter al geen kans meer op een medaille.

De 28-jarige Nederlander begon zonder verwachtingen aan de WK. In mei maakte hij zijn rentree bij de EK in Marseille, waar hij in leidende positie de strijd staakte. Vervolgens pakte hij goud bij de Delta Lloyd Regatta voor de kust van Medemblik.

Zijn trainingsmaatje Kiran Badloe wist zich bij de WK op vrijdag niet voor de medalrace te plaatsen. Hij eindigde uiteindelijk als elfde. De wereldtitel ging naar de Chinees Bing Ye, die de Zwitser Mateo Sanz Lanz nipt voor bleef.

De Geus

De 25-jarige De Geus ging als zesde de medalrace in, maar wist haar plaats met een vijfde plek in de afsluitende race niet meer te verbeteren. In het klassement stonden vier Chinese vrouwen in de top vijf. Peina Chen werd wereldkampioen.

"De Chinese vrouwen waren supersterk dit WK. We wisten dat ze sterk zijn met licht weer, omdat ze daar in China bijna dagelijks mee te maken hebben", aldus De Geus.

"Dat zet ons wel aan het denken. We hebben al plannen om misschien met China een trainingsstage te gaan doen om toch in die specifieke lichtweercondities wat sterker te worden."