Luiten bezet vierde plaats na tweede dag Portugal Masters

Luiten legde zijn tweede ronde in Vilamoura, een badplaats in de Algarve, af in 68 slagen, drie onder het baangemiddelde. Daarmee schroefde hij zijn totaal op naar 132 slagen, tien onder par.

Na de openingsronde deelde de 31-jarige Nederlander de leiding met de Zuid-Afrikaan George Coetzee. Op de tweede dag liet hij vier birdies noteren, maar sloeg hij ook zijn eerste bogey van het toernooi.

Luiten heeft twee slagen achterstand op de Italiaan Nino Bertasio, die alleen aan de leiding gaat. Hij deelt de vierde plek met de Australiër Jason Scrivener. Bertasio heeft een slag voorsprong op de Deen Lucas Bjerregaard en de Schot Marc Warren.

Vorige week kende Luiten een teleurstellend optreden bij het KLM Open. Op The Dutch in Spijk haalde hij de cut niet eens bij het toernooi dat hij in 2013 en vorig jaar won.