Volleybalsters openen EK met overtuigende zege op België

In het Azerische Ganja was Oranje met 3-1 te sterk voor de Belgische vrouwen: 23-25, 25-12, 25-21 en 25-14.

Nederland begon zonder Robin de Kruijff aan zijn openingsduel. De middenaanvalster ging donderdag door haar enkel tijdens de laatste training en werd vervangen door Nicole Koolhaas.

De formatie van Morrison kende een moeizame start, maar herstelde zich in de tweede set. In het derde bedrijf kon België iets meer tegenstand bieden, maar in de vierde set nam Oranje snel een ruime voorsprong en gaf die niet meer weg.

De volleybalsters zijn in groep D verder ingedeeld bij Servië en Tsjechië. Zaterdag is Servië, de nummer drie van de wereldranglijst, de volgende opponent en zondag is Tsjechië de laatste tegenstander in de poulefase.

De groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor de kwartfinales. De nummer twee en drie in de poule gaan door naar de tussenronde.

Twee jaar geleden haalde Oranje in eigen land de finale van het EK, waarin Rusland te sterk was.