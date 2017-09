Van Rijsselberghe en De Geus plaatsen zich voor medalrace bij WK

De 28-jarige Van Rijsselberghe staat na de laatste twee reguliere races op de negende positie, waarmee hij op de valreep voldoet aan de eisen voor een ticket voor de medalrace in Enoshima.

Tweevoudig olympisch kampioen Van Rijsselberghe begon vrijdag nog wel slecht aan de laatste dag voor de medalrace. Hij finishte niet in zijn eerste heat op het olympische water voor de Zomerspelen van 2020.

In de allesbeslissende laatste race werd de Texelaar zesde, tot zijn grote opluchting. "Dat had ik eerlijk gezegd niet verwacht vandaag, na een slechte race en een redelijke race."

In de medalrace zit een medaille er echter niet meer in voor Van Rijsselberghe. "We hebben goed ons best gedaan, maar het resultaat is wel een beetje teleurstellend. Ik heb geen kans meer om het podium te pakken morgen, maar wil wel naar boven schuiven in het klassement natuurlijk."

Badloe

Zijn landgenoot en trainingsmaatje Kiran Badloe haalde de medalrace niet en is uitgeschakeld. De Flevolander belandde na de twee afsluitende races op de dertiende plaats in de rangschikking. "Maar ik heb wel alle races kunnen varen en dat is meer dan ik vooraf had verwacht."

"Het was een heel zware week, met lastige omstandigheden. De voorbereiding heeft ook niet helemaal meegezeten, omdat ik in een zee-egel ben gaan staan en dat heeft mij veel pijn en last opgeleverd. Dus al met al heeft het niet echt meegezeten, maar ik kan er wel goed op terugkijken."

De 23-jarige Badloe focust zich momenteel op de Olympische Spelen van over een kleine drie jaar. Omdat Nederland maar één windsurfer mag afvaardigen is hij afhankelijk van de plannen van Van Rijsselberghe, die waarschijnlijk na het WK laat weten of hij doorgaat tot de Spelen in Tokio.

De Geus

Bij de vrouwen is er nog wel hoop op een medaille voor De Geus. Zij finishte in haar enige race als achtste en heeft als nummer zes van het klassement nog een realistische kans op een podiumplek bij het WK.

Toch is de nummer drie van het vorige WK niet helemaal tevreden. "Maar morgen liggen alle kansen nog open en daar ben ik wel blij mee."