Frankrijk alleen naar Winterspelen als veiligheid gegarandeerd kan worden

Laura Flessel, de Franse minister van Sport, dreigt de olympische ploeg thuis te laten als de sporters en begeleiders niet verzekerd zijn van een veilige situatie. "Maar zover is het nog lang niet", benadrukt Flessel in gesprek met de Franse radiozender RTL.

Frankrijk is het eerste land dat naar aanleiding van de toenemende spanningen in Noord-Korea openlijk zijn twijfels uitspreekt over deelname aan de Winterspelen, die niet ver van de grens tussen Noord- en Zuid-Korea plaatsvinden.

De organisatie van de Spelen in Pyeongchang liet vrijdag al weten de politieke situatie in Zuid-Korea nauwlettend in de gaten te houden en dat de algehele veiligheid de hoogste prioriteit geniet.

Totale vernietiging

Kim Jong-un, de Noord-Koreaanse leider, dreigde vrijdag met "de zwaarst mogelijke maatregelen" terug te zullen slaan als zijn land wordt aangevallen door de Verenigde Staten. Dat was een reactie op de Amerikaanse president Donald Trump, die eerder dreigde met de "totale vernietiging" van het geïsoleerde land.

Pyeongchang ligt op slechts tachtig kilometer van de grens met Noord-Korea, dat begin deze maand de geopolitieke spanningen weer op scherp zette en vrijdag hintte op een proef met een waterstofbom in de Grote Oceaan.

"Veiligheid en beveiliging zijn ontzettend belangrijk bij de organisatie van de Spelen", verzekerde een woordvoerder tegenover persbureau Reuters. Eerder gaf ook de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in al aan er alles aan te doen om de veiligheid te garanderen in Pyeongchang.

De Winterspelen van 2018 staan voor 9 tot 25 februari op de kalender. Volgens voorzitter Thomas Bach beschikt het internationaal olympisch comité (IOC) niet over een 'plan-B'.