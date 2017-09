Polman na zwangerschap terug bij handbalselectie Oranje

Polman was in eerste instantie niet uitgenodigd voor de trainingsstage, maar kreeg alsnog een oproep omdat Sanne van Olphen (geblesseerd) en Kelly Vollebregt (ziek) zich hebben afgemeld.

De Arnhemse kwam eind vorig jaar voor het laatst in actie voor Oranje. Op het EK in Zweden pakte ze met de handbalsters zilver. Polman stond daarna maanden aan de kant door haar zwangerschap. Onlangs maakte ze haar rentree bij haar Deense club Esbjerg.

Thomsen nam Polman op in haar voorselectie, maar de 108-voudig international zat niet in de groep van 22 die begin deze maand werd uitgenodigd. Nu mag Polman zich alsnog melden op Papendal. Na de trainingsstage brengt de bondscoach haar selectie terug tot zestien speelsters.

EK-kwalificatie

Nederland opent na de trainingsstage de kwalificatiereeks voor het EK op 27 september tegen Wit-Rusland in Eindhoven. De zaal is met 4.350 toeschouwers al uitverkocht. Na de thuiswedstrijd reist de ploeg naar Kosovo voor het tweede kwalificatieduel (1 oktober).

Oranje is voor de EK-kwalificatie ingedeeld in een poule met Hongarije, Wit-Rusland en Kosovo. De beste twee landen in de poule plaatsen zich voor het eindtoernooi in 2018 in Frankrijk.