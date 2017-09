Van der Mark kan MotoGP-debuut vergeten na groen licht voor Rossi

Van der Mark zou Rossi in Spanje namens het fabrieksteam van Yamaha vervangen, maar de 38-jarige Italiaan is wonderbaarlijk snel hersteld van de dubbele beenbreuk die hij begin deze maand opliep tijdens een trainingsrit op een crossmotor vlak bij zijn huis in Tavullia. 

Rossi moest gelijk onder het mes en de verwachting was dat hij minimaal veertig dagen uit de roulatie zou zijn.

'The Doctor' legde maandag en dinsdag echter alweer wat trainingsrondjes af op het Misano World Circuit Marco Simoncelli. Door de regen moest hij maandag vroegtijdig naar binnen, maar dinsdag kon hij wel twee uur lang op zijn machine blijven zitten en kwam hij in totaal twintig keer over start/finish.

Rossi arriveerde donderdag op het Motorland Aragon, wel met een kruk ter ondersteuning van zijn rechterbeen. Hij doorstond met succes de medische keuring en kreeg groen licht om mee te doen aan de Grote Prijs van Aragon.

Dat betekent dat Rossi vrijdag op zijn Yamaha klimt voor de eerste vrije training. Van der Mark blijft wel 'stand-by', mocht het toch niet gaan met de negenvoudig wereldkampioen.

WK Superbike

Omdat Van der Mark voor Yamaha actief is in het WK Superbike, kwam hij in beeld om eenmalig de honneurs waar te nemen bij afwezigheid van Rossi.

De 24-jarige Rotterdammer kreeg van teambaas Lin Jarvis de voorkeur boven de twee Japanse testrijders Katsuyuki Nakasuga en Kohta Nozane en de Brit Alex Lowes, die net als Van der Mark uitkomt in het WK Superbike.

Rossi moest twee weken geleden wel de Grand Prix van San Marino overslaan. Hij staat na dertien races op de vierde plek in de WK-stand met 157 punten, 42 minder dan de Spaanse koploper Marc Marquez.