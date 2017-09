Van Rijsselberghe heeft medalrace in zicht na derde dag WK

Alleen de top tien van het klassement mag zaterdag meedoen in de afsluitende medalrace.

In tegenstelling tot Van Rijsselberghe kende zijn landgenoot Kiran Badloe een mindere dag. Badloe zakte van negen naar veertien door tegenvallende klasseringen: 26e, zevende en 39e. Van Rijsselberghe en Badloe hebben vrijdag nog drie reguliere races om een plek in de top tien te veroveren.

"Het ging wel oké. Maar de omstandigheden waren bar en boos vandaag", zegt Van Rijsselberghe over zijn races donderdag. "Vooral voor de mannen die ietsjes zwaarder zijn, zoals ik. Het was super licht weer. Precies zo’n windje dat de lichtere jongens net even wat makkelijker wegkomen en wij een tandje bij moeten zetten. Maar al met al ben ik redelijk de dag doorgekomen."



"Na de races was alles helemaal verzuurd. Zo’n dag hakt er flink in. Als je dan alles gaat geven dan eist dat zijn tol. Ik sta nu op de 11e plek, dus moet morgen wel nog even de top tien insluipen, want we willen wel die laatste dag varen", aldus de tweevoudig olympisch kampioen.

De Geus

Bij de vrouwen zakte Lilian de Geus zakte weliswaar één plek, van zes naar zeven, maar zij koerst wel af op de medalrace van zaterdag. De Geus kwam als derde en twee keer als veertiende over de eindstreep.

"Vandaag was erg tricky. Er zat niet echt een systeem in de wind en het was heel erg licht", zegt de 25-jarige De Geus. "Het was hierdoor echt een hard gevecht met de andere dames, die natuurlijk met dezelfde omstandigheden te maken hadden. We zijn erg gewaagd aan elkaar."

"Het was erg lastig om de shifts te zien op het water. Daarom was het ook voor de topfleet pittig om een stabiele dag te varen. Eigenlijk hebben veel toppers vandaag ook wel één of twee slechtere races gevaren. Het wordt nog super spannend de komende twee dagen."