Rossi reist af naar Aragon, kans op MotoGP-debuut Van der Mark nihil

Als de 38-jarige Italiaan fit verklaard wordt, mag hij starten en zal Van der Mark aan de kant blijven.

Rossi liep begin deze maand een dubbele beenbreuk op bij een ongeluk tijdens een trainingsrit op een crossmotor vlak bij zijn huis in het Italiaanse Tavullia. Hij moest gelijk onder het mes en de verwachting was dat 'The Doctor' minimaal veertig dagen uit de roulatie zou zijn.

Rossi legde maandag en dinsdag echter alweer wat rondjes af op het Misano World Circuit Marco Simoncelli. Door de regen moest hij maandag de oefensessie voortijdig afbreken, maar dinsdag kon hij wel twee uur lang op zijn Yamaha YZF-R1M blijven zitten en kwam hij in totaal twintig keer over start/finish.

Na een medische check van zijn besloten arts besloot Rossi woensdag om alsnog koers te zetten richting Aragon, waardoor het wel heel onwaarschijnlijk lijkt dat Van der Mark als vervanger van de negenvoudig wereldkampioen aan de start verschijnt in Spanje.

Goede ervaring

De 24-jarige Rotterdammer is wel aanwezig in Aragon, mocht Rossi niet volledig fit worden verklaard door de chef van de medische dienst van het circuit. "Ook al is het onzeker of ik mag rijden, ik zie er naar uit om met Movistar Yamaha te mogen werken op het MotorLand Aragon", zegt Van der Mark.

"Natuurlijk wil ik graag mijn debuut maken, maar ik sta volledig achter de keuze van Valentino. Als hij zich alsnog moet terugtrekken, zal ik klaarstaan om in te vallen. Ik wil Yamaha bedanken: dit wordt hoe dan ook een goede ervaring."

Omdat Van der Mark voor Movistar Yamaha actief is in het WK Superbike, kwam hij in beeld om eenmalig Rossi te vervangen.

Van der Mark kreeg van teambaas Lin Jarvis de voorkeur boven de twee Japanse testrijders Katsuyuki Nakasuga en Kohta Nozane en de Brit Alex Lowes, die net als de Nederlander uitkomt in het WK Superbike.