MotoGP-debuut Van der Mark verder in gedrang na geslaagde test Rossi

De 24-jarige Van der Mark zou komend weekend als vervanger van Rossi aan de start verschijnen in Spanje, maar de revaliderende Italiaan werkte dinsdag een geslaagde tweede test af op het Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Rossi legde op zijn Yamaha YZF-R1M in twee uur tijd in totaal twintig ronden af, meldt zijn team Movistar Yamaha op de website. "Hij beslist woensdag, na een nadere medische inspectie, of hij komend weekeinde meedoet aan de GP van Aragon."

Maandag stapte negenvoudig wereldkampioen Rossi voor het eerst weer op de motor sinds zijn dubbele beenbreuk van begin deze maand tijdens een trainingsrit. Door de regen moest hij zijn eerste test al weer snel afbreken. Aan zijn tweede sessie hield Rossi een "veel beter gevoel over", aldus Movistar Yamaha.

Dat is mogelijk slechts nieuws voor Van der Mark, die hoopt zijn debuut te maken in de koningsklasse van de motorsport. De 24-jarige Zuid-Hollander komt gewoonlijk namens Movistar Yamaha uit in het WK Superbike.

Van den Goorbergh

Van der Mark zou de eerste Nederlander kunnen worden die in de MotoGP uitkomt sinds Jurgen van den Goorbergh in 2005. Hij kreeg van teambaas Lin Jarvis de voorkeur boven de Japanse testrijders Katsuyuki Nakasuga en Kohta Nozane en de Brit Alex Lowes, die eveneens actief is in het WK Superbike.

Bij de vorige race, in San Marino, besloot Movistar Yamaha geen vervanger op te roepen voor Rossi. Voor de GP van Aragon is de renstal echter verplicht een vervanger op te roepen voor de 38-jarige Italiaan.