Zonderland wil 'als fitheid het toelaat' door tot Spelen 2020 in Tokio

De olympisch kampioen van 2012 hoopt niet meer met de fysieke problemen te maken te krijgen die hem met name in het jaar voor de vorige Spelen van Rio hinderden. "Ik wil graag naar Tokio als de fitheid het toelaat", aldus de 31-jarige rekstokspecialist, die in april zijn studie geneeskunde hoopt af te ronden. Een specialisatie kan wachten.

"Zoals ik me nu voel, wil ik nog wel even door met turnen", zegt Zonderland, die met de laatste voorbereiding bezig is voordat hij maandag afreist naar het Canadese Montreal, waar over ruim anderhalve week de WK turnen beginnen.

Bij de Spelen in Rio liep Zonderland aan de rekstok een medaille mis doordat hij ten val kwam in de finale. Hij greep toen tijdens zijn tweede vluchtelement naast de rekstok.

Supergoed

Zonderland is in vorm in de aanloop naar Montreal, waar hij zich voor het eerst sinds Nanning (2014) tot wereldkampioen wil laten kronen. Zondag won hij een wereldbekerwedstrijd in Parijs met twee combinaties van twee vluchtelementen.

"Het is een hele tijd geleden dat ik over een langere periode fit ben geweest. Het zit steeds in je achterhoofd: het zal toch wel goed blijven gaan? Dan is zo'n overwinning in Parijs ook wel fijn. Het ging in de training al supergoed, maar ik merk wel dat ik die bevestiging even nodig had."

"Ik ga nu naar de WK met het idee dat ik alleen nog de puntjes op de i moet zetten in plaats van het idee dat ik nog stappen moet maken.'"

In het ideale plaatje wil Zonderland in Montreal uitpakken met een combinatie van twee en een combinatie van drie vluchtelementen. "Als het zo uitkomt en dat is zeker niet iets voor in de kwalificaties."

De WK beginnen op maandag 2 oktober en duren tot en met zondag 8 oktober.