Van Rijsselberghe zakt naar zestiende plek op tweede dag WK

De tweevoudig olympisch kampioen kwam in Enoshima, de zeillocatie voor de Olympische Spelen van Tokio in 2020, in de twee races van dinsdag als veertiende en achtste over de finish.

De 28-jarige Van Rijsselberghe neemt zonder verwachtingen deel aan het WK. "Met een plek in de top tien ben ik al wel blij, maar we gaan natuurlijk wel zwaar ons best doen en hopelijk komen we dan voorin terecht", zei hij dinsdag.

In mei maakte Van Rijsselberghe zijn rentree bij het EK in Marseille, waar hij in leidende positie de strijd staakte. Vervolgens pakte hij goud bij de Delta Lloyd Regatta voor de kust van Medemblik.

Badloe

Kiran Badloe (23) deed het dinsdag beter in Japan. Hij zat beide races goed voorin en met een zesde en vijfde plaats klom hij in de tussenstand naar de negende plek.

De 25-jarige Lilian de Geus maakte bij de vrouwen een sprong omhoog van de twintigste naar de zesde plaats. Ze zat de drie races van dinsdag bij de besten en finishte een keer als vierde en twee keer als tweede.

Woensdag is een rustdag op het WK. Na races op donderdag en vrijdag wacht zaterdag de medalrace voor de top tien van het klassement.